Eens wat anders dan een blokje om lopen in de buurt. Met de Walk of Wisdom leg je een pelgrimstocht af door een afwisselende omgeving.

Een wandelroute met de weg als bestemming. Dat is het idee achter de Walk of Wisdom: een pelgrimstocht van 136 kilometer rondom Nijmegen. Over onverharde paden met hoogteverschillen voert de wandeling door twee landen, drie provincies en elf gemeenten. Met een eenmalige donatie (€ 28,50)

kun je de route lopen. Je krijgt een schoenveter met je inschrijfnummer. Daaraan hang je elf ringetjes met de namen van de gemeenten die je hebt doorkruist, als bewijs dat je de route hebt gelopen.

Fotografie Dennis Ottink/Unsplash.com