We vroegen vijf illustratoren om te tekenen en te vertellen welke levenslessen zij liever eerder hadden geleerd. Deze keer: Deborah van der Schaaf.

“Ik hou van kleins af aan al erg van dieren en begrijp eigenlijk niet zo goed waarom het zo lang moest duren voor ik vegetariër werd. Met kerst stond ik in de supermarkt en al die gourmetverpakkingen met vlees waren me van het ene op het andere moment te veel. Nu heb ik de tijd natuurlijk ontzettend mee: écht knap is het pas als je al vegetariër was toen je nog werd uitgelachen als je tofu at.

Ik kom uit Zuid-Tirol. Dat ligt in Italië, maar veel traditionele gerechten stammen er uit de Oostenrijkse keuken. Zo maakte mijn oma de lekkerste goulash voor een tafel vol familie. De aardappelvariant blijkt óók gewoon in haar oude kookboeken te staan. Deze vega-goulash heeft exact dezelfde stoofsaus van tomaat, marjolein en karwijzaad, op ’t eind gaat er gremolata doorheen.

Vegetariër worden heeft mijn ogen geopend, ook wat betreft het onder de loep nemen van oude gewoonten: blijkbaar heb ik een grotere wilskracht en ben ik flexibeler dan ik dacht. Misschien geldt dat dus ook wel voor in mijn eentje een verre reis maken, een cursus doen buiten mijn vakgebied, of wellicht zelfs verhuizen naar een huis buiten de stad, met wat beestjes en veel groen.”

Meer lessen van illustratoren vind je in Flow 7.

Kijk voor meer illustraties van Deborah van der Schaaf op haar website.

Interview Caroline Buijs Illustratie Deborah van der Schaaf