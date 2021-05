Deze groentes kun je zaaien in mei

Zodra de zon een aantal dagen schijnt, begint er bij ons iets te kriebelen. Het is weer tijd om te zaaien, zodat je straks je eigen geteelde groente van je balkon eet, of een weelderige tuin hebt.

Het is altijd nog even afwachten, maar hopelijk is ijsheiligen voorbij in de maand mei. Houd het weerbericht een beetje in de gaten. Geen vorst meer voorspeld? Dan kun je alles zaaien in je moestuin.

Deze zaadjes van deze groente kunnen de kas of kweekzak in:

Aubergines

Paprika’s

Tomaten

Deze groentes kun je in de volle grond zaaien:

Bietjes

Late erwten

Wortels

Broccoli

Slasoorten

Radijzen

Rucola

Knollen

Spinazie

Zaai sperziebonen, courgettes, komkommers, meloenen en mais pas in de volle grond als je er zeker van bent dat het ’s nachts echt niet meer gaat vriezen.

Tekst Rachel Vieth Bron Tuinen.nl Fotografie Matt Montgomery/Unsplash.com