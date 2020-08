Dide Vonk over haar podcast ‘De Makers’

Dide Vonk (27) is actrice, zangeres en de maker van de podcast De Makers. In Flow 6 vertelt Dide over haar podcast en waar ze mee bezig is.

Wat ben je aan het doen?

“Voor mijn podcast had ik altijd gesprekken aan mijn keukentafel met muzikanten, theatermakers en andere kunstenaars. Gelukkig blijkt nu dat je ook op afstand tot mooie verhalen kunt komen. Voor de eerste twee afleveringen na de lockdown heb ik artiesten gevraagd een voice memo te sturen met corona-survivaltips.

Daar kwamen prachtige, eerlijke en grappige dingen uit. Veel creatieven hebben het zwaar. Dat geldt ook voor mij. Theaters zijn dicht, optredens afgelast. Ik hoop dat ik anderen met mijn podcasts een hart onder de riem kan steken.”

Hoe kwam je op het idee om een podcast te maken?

“Na mijn opleiding muziektheater aan het conservatorium liep ik tegen allerlei vragen aan. Hoe verkoop ik mezelf? Hoe zorg ik voor speelplekken? Ik merkte dat ik niet de enige jonge maker was die het een uitdaging vond, en dacht: wie kunnen ons beter helpen dan ervaren artiesten?

Ik had net twee reportages opgenomen voor radio AmsterdamFM, toen ze vroegen of ik een eigen programma wilde. Ik wist meteen: ik ga makers interviewen. En het moet een podcast worden, want ik ben dol op podcasts.”

Wat luister je zoal?

“Van alles. Misdaadverhalen zoals Laura H., maar ook Creative Peptalk. Podcasts kun je overal luisteren: op de fiets, in de trein, tijdens het schoonmaken. Het voelt heel intiem, alsof je zelf bij het gesprek aanwezig bent. Het maken vind ik ook geweldig. Behalve de apparatuur heb ik niets of niemand nodig. Dat voelt zo vrij.”

Heb je zelf ook iets aan de tips van je gasten?

“Ja. De toekomst voelt onzeker, maar dankzij hun verhalen voel ik me niet alleen. We zitten in hetzelfde schuitje. Naast thuisblijf-survivaltips als ‘Trek ’s morgens toch leuke kleren aan’ en ‘Zoek andere manieren om je creativiteit te uiten’, zegt iedereen: ‘Blijf maken!’

Kan het even niet in het theater, probeer dan iets anders; ga schilderen, schrijven of maak eens een collage. Ik wilde al heel lang een nieuwe voorstelling maken, maar had door alle optredens nooit tijd. Nu ben ik weer volop liedjes aan het schrijven en ervaar ik mijn lege agenda als een cadeautje.”

