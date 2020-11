Dingen doen die je niet durft: 5 tips van illustrator Deborah

Illustrator Deborah van der Schaaf maakte de illustraties voor het notebook ‘It’s never too late to be the person you want to be’ bij Flow 9 en nam zich voor om dingen aan te gaan die ze eerst niet durfde. Ze geeft ons tips.

Deborah: “Op heel veel vlakken zou ik wel een andere persoon willen zijn: spontaner, minder gauw bang, minder verlegen, enz. Dit jaar nam ik me voor om dingen aan te gaan die ik eigenlijk niet durfde: nieuwe programma’s leren op nieuwe apparatuur, verhuizen naar een onbekende plek, ja zeggen tegen een spannende opdracht én een kitten in huis nemen.

Voor veel mensen zijn dit misschien heel gewone dingen, maar ik zag óveral beren op de weg. Bijna elke stap kostte veel energie en ik moest er steeds mijn angst voor overwinnen, maar ze pakken best goed uit en dat geeft me meer vertrouwen. Alleen autorijden stel ik steeds uit. Ik heb niet voor niets dat dansende vrouwtje op die Volkswagen bus getekend.”

5 tips van Deborah over dingen doen die je niet durft

Bedenk wat het aller-allerergste is dat er kan gebeuren. Bedenk daarna dat het niet zo heel waarschijnlijk is dat dát zal gebeuren. Als je heel bang bent om een verkeerde keuze te maken, bedenk dan dat je bijna altijd weer een andere keuze kunt maken. Je zit namelijk nooit zo vast als je van tevoren vreesde. Zoek hulp als je iets echt niet (meer) durft. In mijn geval is dat autorijden en ondanks dat iedereen zegt dat ik het kan, dat ik het gewoon moet gaan doen, zit er niets anders op dan een opfriscursus te gaan volgen en daarna stap-voor-stap de weg terug te veroveren. Breek grote, enge dingen op in kleine stukjes. Bijvoorbeeld: voor die grote opdracht ga ik eerst materiaal inslaan, daarmee wat testjes doen, daarna één onderdeeltje uitproberen en daarna alleen het handletterdeel schrijven. Als je angsten maken dat je jezelf ernstig gaat beperken in hoe je eigenlijk wilt leven of wat je eigenlijk heel graag wilt doen: praat erover en indien nodig met een professional.

Bij Flow 9-2020 zit een notebook met daarin een aantal vragen om jezelf beter te leren kennen. De quote op de voorkant komt uit het lied ‘Right or wrong’ van Gregrory Page, en Deborah van der Schaaf maakte de illustraties.

Tekst & Illustratie Deborah van der Schaaf