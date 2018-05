Dit inspireert mij (3)

Wie is van grote invloed geweest op jouw werk? Flow vraagt aan illustratoren welke ontwerpen of kunstwerken hen blijven inspireren. Agnes Loonstra vertelt over haar twee favoriete inspiratiebronnen: Henri Matisse en Charlotte Salomon.



“Ik kan onmogelijk maar één naam noemen. Er zijn namelijk twee beeldend kunstenaars bij wie ik vaak terugkom voor inspiratie: Henri Matisse en Charlotte Salomon. Ogenschijnlijk zijn ze heel verschillend, maar allebei werken ze kleurrijk en expressief. Heel inspirerend om naar te kijken, al werk ik zelf totaal anders.”

Over Matisse

“Ik ben groot fan van zijn kleurgebruik en patronen. Het is ook heerlijk dat zijn perspectief vaak niet klopt, maar binnen die onhandigheid toch heel logisch overkomt. Een tijdlang had ik een blog waarvoor ik elke dag een tekening maakte – in totaal zijn het er meer dan zevenhonderd. Destijds had ik een rubriekje met de naam ‘the old getting new’, waarbij ik remakes maakte van oude schilderijen. Ik heb ook een keer werk van Matisse onder de loep genomen: zie het resultaat hieronder.”

“Het verhaal gaat dat dit aanvankelijk een blauw schilderij was, maar dat Matisse op een nacht ineens besloot om het rood te maken en het hele doek in één keer heeft overgeschilderd. Ik vind het ook inspirerend dat hij tot zijn dood heeft doorgewerkt. Omdat schilderen tegen het eind van zijn leven niet meer ging, ging hij collages maken. Zijn huishoudster plakte de uitgeknipte vormen op, want ook dat lukte hem niet meer.”

Over Salomon

“Het levensverhaal van Charlotte Salomon is treurig. Ze is jong overleden in een concentratiekamp en haar leven kende veel dramatische gebeurtenissen. Ik vind het bijzonder dat ze in de jaren dat ze ondergedoken zat, haar volledige familiegeschiedenis heeft geschilderd. In het begin is haar werk heel gedetailleerd en verhalend. Maar naarmate de jaren verstrijken, lijkt het bijna alsof ze haast krijgt en worden haar tekeningen steeds wilder en schetsmatiger. Zes jaar geleden kwam ik tijdens een kunstfestival in het Duitse Kassel een overzichtstentoonstelling van haar gouache-schilderijen tegen. In het echt zijn de kleuren nog mooier: ik heb die middag uren naar haar werk staan turen.”

Over Agnes

Agnes Loonstra is illustrator, zangeres en muzikant. Je kunt haar werk regelmatig bewonderen in Flow (in het Book for Paper Lovers bijvoorbeeld). Momenteel werkt ze aan een opdracht voor Workman Publishing en aan een ‘Crazy Cat Lady’-boek.