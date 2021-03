Dit kun je lezen in Flow 3

Hoera, Flow 3 ligt vanaf vandaag in (online) winkels. Op de cover van dit nummer vind je een illustratie van @studio_ashleen.

Ze maakt prachtige en kleurrijke illustraties, met in de hoofdrol vaak de vrouw in al haar vormen. Flow 3 komt zoals altijd ook met 2 extra’s: een filosofenkwartet en een posterboek vol mooie illustraties.

In Flow 3-2021 vind je onder andere

Op zoek naar verstilling: Drukte, van buiten of van binnen, kan zorgen voor onrust. Journalist Annemiek Leclaire onderzoekt hoe het door de dag heen wat stiller kan.

Slow fashion: Geen kleding meer kopen of alleen nog tweedehands? Voor een duurzame garderobe hoeft dat niet per se: het gaat vooral om het waarderen van de kleding die je hebt.

Ondertussen in Roemenië: Schrijver Lee Rammelt verdeelt haar tijd tussen Nederland en het natuurschoon in Transsylvanië, waar ze haar eigen voedselbos begon.

Het loopt weleens anders: Ineens lag haar leven in puin. Illustrator Alessandra Olanow besloot haar ups & downs te gaan tekenen en vond zo haar eigenwaarde en humor weer terug.

Leestips voor het voorjaar: Vers leesvoer, met tips van jonge schrijvers en de Flow-redactie.

Extra: filosofenkwartet en posterboek vol illustraties

In het filosofenkwartet vind je de ideeën en uitspraken terug van heel uiteenlopende filosofen. De oudste werd bijna 2500 jaar geleden geboren, de jongste groeide op in de jaren zestig van de vorige eeuw. De filosofen komen van over de hele wereld: van China tot de Verenigde Staten en van Nigeria tot Griekenland. Het posterboek staat in het teken van ‘solitude’: de momenten waarop je het naar je zin hebt in je eentje.

Fotografie @elsabakker