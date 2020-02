DIY met natuurvondsten

Misschien dat je straks met heel andere ogen door het bos loopt, als je weet dat je van daar gevonden takjes je eigen haak-, brei- en zelfs borduurnaalden kunt maken. Hoe je dat precies doet, laat Jessica Kouwenhoven zien in haar boek Handmade.

Alles wat Jessica gebruikt of verwerkt maakt ze zelf. Ze laat in haar boek ook zien ook je ongeverfde garens uit zuivere wol kan verven met natuurlijke materialen, zoals avocadoschil of boomschors. Hiermee kun je aardse tinten als poederroze, zonnig geel en mosgroen maken.

In het boek staat nog veel meer inspiratie om aan de slag te gaan met materialen uit de natuur, inclusief stoere haak- en breipatronen die je kan maken met je nieuwe naalden en wol.