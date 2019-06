Doe-tip: tentoonstelling Meesterlijke vrouwen

Bijna niet te geloven, maar waar: in de kunst zijn vrouwen nog steeds grotendeels onzichtbaar. Wist je dat slechts 13% van wat je in Nederlandse musea ziet, is gemaakt door vrouwelijke kunstenaars? Het Stedelijk Museum Schiedam wil daar met tentoonstelling Meesterlijke vrouwen verandering in brengen.

In de tentoonstelling staan tien Nederlandse kunstenaars centraal uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Hun werk wordt gekoppeld aan vrouwelijke kunstenaars van nu, waardoor je dus alleen werk ziet dat door vrouwen is gemaakt. En dat is best bijzonder, want de kunstwereld is nog steeds grotendeels een mannenwereld. Tot het eind van de negentiende eeuw werden vrouwen zelfs niet toegelaten op kunstopleidingen en mochten ze geen prijzen winnen met hun werk.

Gelukkig is er nu een tegenbeweging. In Meesterlijke vrouwen is heel gevarieerde kunst te zien uit de periode 1915-1960. Van de grootse glas-in-loodramen van Jacoba van Heemskerck (1876-1923) tot de realistische portretten van Charley Toorop (1891-1955).