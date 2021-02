Doorzetten hoeft niet: 3 inzichten van psychotherapeut Alan Bernstein

We hoeven niet altijd door te rennen. Stoppen is niet opgeven en falen. Psychotherapeut Alan Bernstein schrijft erover in zijn boek Weten wanneer je moet stoppen.

‘De enige manier van stoppen die echt sociaal geaccepteerd, is, is het opgeven van een slechte gewoonte,’ schrijft psychotherapeut Alan Bernstein in zijn boek Weten wanneer je moet stoppen. Volgens hem is ergens mee stoppen een noodzakelijk tegenwicht voor doorzettingsvermogen en optimisme. ‘Succesvolle en tevreden mensen weten én hoe ze moeten volharden én hoe ze moeten opgeven.’

Een aantal van zijn observaties – die voor veel aspecten van het leven gelden, zoals relaties, werk en vriendschappen:

Mislukken zonder daarbij echt op te geven, vermindert het vermogen om te handelen.

Stoppen met iets is een nuttige correctie op de tunnelvisie die volharding vaak creëert. Bovendien is het een noodzakelijke eerste stap richting een ander perspectief.

Loslaten heeft niets te maken met lafheid of het gebrek aan energie om vol te houden.

