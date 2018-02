Drie podcasts met inspirerende interviews

Bij Flow zijn we fan van de podcast. Alleen luisteren naar een stem en even niet naar een scherm kijken kan een verademing zijn. In februari tippen we elke zondag drie podcasts rond een thema. Deze keer: inspirerende interviews.

De Correspondent

Lex Bohlmeijer is correspondent ‘Goede gesprekken’ en publiceert wekelijks een podcast met interviews. De onderwerpen die hij bespreekt, lopen uiteen en hij nodigt iedere aflevering een andere gast uit. De afleveringen duren gemiddeld een dik half uur en zijn te beluisteren via Podcastluisteren.nl. Creative Minds Podcast

Een podcast over, voor en met creatievelingen. Elke aflevering hoor je één of meerdere gasten die vertellen over hun leven en creativiteit. De aflevering duurt 50 minuten tot een uur en is te beluisteren via Podcastluisteren.nl. Wanderland

In deze radioreeks wandelt singer-songwriter Gertjan van Hellemont (van de band Douglas Firs) met een bekende muzikant. Ze praten over muziek, inspiratie, (on)rust, vogels, relativering en wandelen. De wandelingen vonden plaats in de zomer van 2017 en zijn terug te luisteren via Podcastluisteren.nl. De afleveringen duren gemiddeld drie kwartier.

Illustratie Jennifer Orkin Lewis