Droogbloemen: tips + hoe te drogen?

Droogbloemen: ineens zie je ze weer overal in droogboeketten en -kransen. Iedereen kan ze maken – je hebt er alleen bloemen en een schaartje voor nodig – en dit is hoe.

Voor de meeste bloemen werkt deze methode: pluk de bloem op z’n hoogtepunt, haal overtollige blaadjes van de stengel en laat de bovenste bladeren zitten voor extra textuur en stevigheid in je boeket. Zorg ervoor dat er geen vocht tussen het blad en de stengel zit. Bind een touwtje om een niet te grote bos. Hang het ondersteboven op een droge plek uit het zonlicht (met voldoende frisse lucht).

Na drie tot vijf weken zijn de bloemen goed gedroogd. Zaden en zaaddoosjes kun je plukken als ze al gedroogd zijn aan de plant en kun je meteen gebruiken. Wat je niet gebruikt in je boeket of krans, kun je bewaren in een doos (of plakken op een cadeautje met een stukje masking tape).

Twee tips

De ene droogbloem blijft langer mooi dan de andere. Haal na een tijdje de bloemen die verpieteren eruit, rangschik de mooi gebleven bloemen opnieuw en vul aan met wat verse droogbloemen. Houd de bloemen stof- en spinnenwebvrij met een föhn op de zachtste en koudste stand.

Deze planten zijn mooi om te drogen

Bloemen:

Lavendel

Zinnia

Strobloem

Gipskruid

Duizendblad

Ridderspoor

Wilde peen

(Echte of geurloze) kamille

Blad:

Eucalyptus

Salie

Rozemarijn

Varen

Berk

Eik

Zaden / zaaddoosjes:

Judaspenning

Lampionplant

Slaapbol

Bevertjes-/trilgras

Prachtriet

Duifkruid

Venkel

Sierui

Juffertje-in-het-groen

Tekst Jocelyn de Kwant Fotografie Kelly Sikkema/Unsplash.com