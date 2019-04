Een ander pad kiezen

Soms voel je dat je eigenlijk iets anders zou willen met je leven. Dat de baan die je hebt of het leven dat je leidt, niet helemaal bij je past. Hoe kies je een ander pad? Otje van der Lelij zoekt het uit in Flow 3.

Het is een vraag die veel mensen zich weleens stellen: doe ik nog wel wat ik werkelijk wil? Ik denk hier ook over na. Niet dat ik het roer helemaal wil omgooien, want ik schrijf graag. Maar ik zou er graag iets anders bij doen. Iets voor mezelf. Wat vaker achter mijn computer vandaan en er wat meer op uit. Alleen, wat ga ik doen? Begin ik een eigen YouTube-­kanaal? Ga ik parttime onderwijs geven? Tekenles nemen? Het lijkt me allemaal wel wat. En dat is mijn probleem: ik vind alles leuk.

En ook de vraag wel of niet een derde kind blijft kriebelen. Kleine knopen hak ik makkelijk door, maar serieus nadenken over welk nieuw pad ik wil bewandelen, schiet er vaak bij in en daardoor verandert er dus niets. Waarom is het zo moeilijk om uit patronen te stappen? Om vrij te denken en ernaar te handelen?

Gespleten brein

Het vertrouwde pad bewandelen bréngt ons ook veel, stelt Margriet Sitskoorn, hoogleraar klinische neuropsychologie aan Tilburg University: veiligheid, zekerheid en comfort. Het wordt pas een probleem als deze comfortzone niet meer zo prettig voelt. Als je blijft zitten in een baan omdat je een vast contract hebt, terwijl je met tegenzin naar je werk gaat. Of als je blijft omgaan met dezelfde mensen omdat je nou eenmaal vertrouwd met hen bent, terwijl je geen raakvlakken meer hebt. Of als je blijft wonen waar je woont, hoewel je al een tijdje iets anders zou willen.

Veranderingen die op lange termijn misschien een verbetering zijn (een andere baan, nieuwe vrienden, een verhuizing), laat je links liggen omdat het op korte termijn zo veel gedoe is. Onze hersenen houden niet van gedoe, maar kiezen liever voor de weg van de minste weerstand.

Volgens Margriet Sitskoorn zijn het vooral de evolutionair oude hersenstructuren die nieuwe paden dwarsbomen. “Ook al heb je nog zo’n mooi pad uitgestippeld, de oude structuren moedigen je continu aan om genot te pakken. Om achter de televisie te kruipen met een kant-en-klaarmaaltijd, ook al strookt dat niet met je voornemen om gezonder te leven en in de avonduren te experimenteren met een nieuwe hobby.”

Tekst Otje van der Lelij Fotografie Jorge Caetano/Unsplash.com