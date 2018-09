Heel zonde, al dat niet-verkochte eten in restaurants en winkels dat in de vuilnisbak belandt. Dat vonden ook de makers van Too good to go, een app tegen voedselverspilling die overwaaide uit Denemarken. Het idee: je checkt welke adresjes (zoals Stach en het Vlaamsch Broodhuys) vandaag iets over hebben, koopt een verrassingsbox voor drie à vier euro en haalt ’m meteen op. Je kunt terecht in onder meer Utrecht, Haarlem, Rotterdam en Amsterdam, en het aanbod groeit snel.

De app is te downloaden in de App Store en Google Play.

Tekst Marije van der Haar-Peters Fotografie Ali Inay/Unsplash.com