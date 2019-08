Een einde aan voedselverspilling in Pakistan

In deze serie vertellen Nederlandse correspondenten over het dagelijkse leven in het land waar ze verblijven. Zoals Wilma van der Maten die een dag op stap ging met het Robin Hood Leger in Pakistan, dat een einde probeert te maken aan voedselverspilling.

Via internet kom ik het Robin Hood Army op het spoor. Dit is een leger van vrijwilligers dat in 2014 onder leiding van de student Neel Ghose (toen 20) eerst in India en een jaar later in Pakistan de strijd is aangegaan tegen honger. De Indiër liet zich inspireren door de middeleeuwse volksheld Robin Hood. Volgens de legende stal deze Robin van de rijken en verdeelde hij zijn buit onder de armen. Hij woonde in het Britse Sherwood Forest buiten de stad Nottinghamshire, waar hij samen met zijn leger, de Vrolijke Volgelingen, ten strijde trok tegen het wettelijke gezag.

De jonge idealist Ghose richtte in de voetsporen van deze held een leger van eigentijdse vrijbuiters op. Dagelijks trekken deze Vrolijke Volgelingen – voornamelijk jonge studenten en professionals – in de grote steden langs restaurants, bakkerijen, bruiloften en zelfs begrafenissen om overgebleven eten niet te stelen, maar op te halen en vervolgens te verspreiden onder de armen in de krottenwijken. Inmiddels is het Robin Hood Leger van Neel Ghose in twaalf landen actief. Ik ga een dag op stap met deze moderne volkshelden in Karachi, de grootste metropool van Pakistan, om hun strijd van dichtbij mee te maken.

We spreken op zondagochtend af bij de luxe banketbakkerij Lals Chocolates, met prachtig opgemaakte taarten in de vitrines. Ik herken de Robin Hoods aan hun groene shirts. Stralend laat Dania Madni me de oogst zien. De bakker doneerde dozen vol met honing- en amandeltaarten, rode-velvet-muffins en wat tarwebroden. Buiten wijst ze naar de vestiging van de bekende keten Subway, dat dagelijks de overgebleven broodjes aan de Robins schenkt.

In Pie in the Sky, nog zo’n banketbakker waar je westerse prijzen voor gebak betaalt, vertelt de eigenaar dat hij uit schuldgevoel wekelijks taarten, koekjes en broden voor de armen meegeeft. Hij vindt dat niemand honger zou mogen hebben. Regelmatig stopt hij taarten in Dania’s mand die ’s ochtends zijn gebakken. “We checken al het eten van tevoren. Het moet vers zijn,” aldus Dania.

Ze moet nu echt haast maken. Het is bijna twaalf uur. Rond lunchtijd verzamelen alle Robins op een vaste plek in de stad. Niet alleen Dania’s team is vanochtend actief. Door de hele havenstad struinen tientallen Robins allerlei eetgelegenheden af, zodat ze straks aan de sloppenbewoners een echte zondagmiddaglunch kunnen serveren. “We zijn er om de armen te bedienen. Ze hebben net zo goed recht op lekker eten,” vindt ze.

Tekst en fotografie Wilma van der Maten

