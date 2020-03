Een frisse blik op kunst

Vaak kan een museum intimiderend voelen; Met Museum doe kaarten kan je met een frisse blik door een museum lopen, en de overweldigende hoeveelheid informatie categoriseren en betekenis geven.

Naar een museum gaan is sowieso leuk, maar hoe kijk je met een frisse blik naar een meesterwerk? En waar begin je in zo’n enorme ruimte vol met schilderijen? De opdrachten op de 52 Museum Doe Kaarten helpen je om te kiezen, kijken en genieten van kunst – of je nou veel of weinig achtergrondkennis hebt.

Er staan vier soorten vragen op: 1. Doe, 2. Denk, 3. Ervaar, 4. Beeld in, zoals: ‘Sluit even je ogen terwijl je voor het kunstwerk staat en denk aan iets heel anders, je ontbijt bijvoorbeeld. Open ze weer. Zie je iets wat je eerst niet zag?’

Museum Doe Kaarten, Lise Lotte ten Voorde en Naomi Boas, € 19,99 (BIS Publishers)