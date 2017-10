Een fruitpapiertje tekenen

Op 7 oktober geeft illustrator Marenthe Otten een workshop in het Rijksmuseum in Amsterdam, en op 10 oktober kun je onze eerste artist in residence Louise Lockhart ontmoeten in Utrecht. Daarom hebben we zaterdag tot en met dinsdag uitgeroepen tot mini-tekenweek, met blogjes over tekenen en creatief bezig zijn. In dit blog laat de Zuid-Afrikaanse Katrin Coetzer zien hoe je zelf een fruitpapiertje kunt tekenen.

Meer tekenlesjes vind je in onze nieuwe special: Het grote stap-voor-stap Tekenboek.

Illustratie Katrin Coetzer