Een kleedje knippen van papier – waarschijnlijk heb je het als kind vaak genoeg gedaan. Maar hoe moest het ook alweer? In het My Keep Calm Daily Craft Book leggen we het uit.

Het leuke is dat je niet echt iets fout kan doen. Laat je creativiteit de vrije loop en zie met wat voor bijzondere resultaat je eindigt. Pas op, het werkt verslavend.

In het My Keep Calm Daily Craft Book vind je meer creatieve opdrachten.

Illustraties Deborah van der Schaaf