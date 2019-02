Een nachtje slapen in een tiny house #4

Steeds als we op reis zijn, merken we hoe weinig je eigenlijk nodig hebt: een weids uitzicht, wakker worden met het gekwetter van de vogels en versie koffie drinken op de veranda. Na onze eerdere aanraders in Nederland is het nu de beurt aan België.

Tandje lager

Koken boven een houtvuur, licht maken met een olielampje, de pony’s aaien. ­Tijdens een verblijf in een van de Cosy Cabins van de familie Schelfhout staat de buitenwereld even helemaal uit en word je één met de natuur. Je vindt hun tiny houses net over de Belgische grens, op een groen domein van dertien hectare rondom de paardenstallen.

Meer informatie vind je op ­Nutchel.be.

Hans en Grietje

Je verwacht elk moment de gemene heks tegen te komen als je rondloopt tussen de verborgen valleien van Parc Naturel des Deux Ourthes (Ardennen). In plaats daarvan tref je een prachtig houten Hans en Grietje-huisje aan dat op palen is gebouwd. Met een vuurtje recht tegenover het bed, een bad op het terras en een briljant uitzicht is het bijna alsof je écht in een sprookje zit.

Meer informatie vind je op Lescabanesdolivier.be.

Into the wild

Twee jaar geleden bouwden student Jérôme en avonturenblogger Grégoire een secret spot waar mensen echt konden loskomen van hun dagelijkse beslommeringen. Het resultaat is tiny house The Forest, op een half uurtje ­rijden van Brussel. Je slaapt er met z’n tweeën midden in het bos. Er is een keukentje, kachel en een ­romantisch en ruim bad.

Meer informatie vind je op Theforest.be.

Op de vijver

Aan de oever van de Molignée, een ­zijrivier van de Maas, ligt een snoer van vijvertjes. Rond een ervan staan zes mini-lodges, die op het water zijn gebouwd. Elke lodge heeft behalve veel comfort een terras met uitzicht. Het landschap nodigt uit om even te vertragen of gewoon wat te ­dromen. ­­

Tekst Fleur Baxmeier Fotografie The Forest (openingsbeeld), Aqualodge, Nutchel, Les cabanes d’Olivier