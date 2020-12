Een nieuw gezicht met deze vintage portretfoto’s

Van de portretfoto’s die fotograaf Bonnita Postma op de rommelmarkten vindt, knipt ze nieuwe gezichten.

“Ooit was ik arts,” vertelt Bonnita. “Ik werkte op een consultatiebureau en had vier jonge kinderen. Zowel op mijn werk als thuis was ik aan het zorgen. In die tijd leerde ik een buurvrouw kennen die fotograaf was. Ik dacht: wow, dit is wat ik wil. Fotograferen deed ik al graag, maar toen besloot ik er mijn werk van te maken.”

Ogen

“Naast allerlei reportages maakte ik door de jaren heen veel portretten voor tijdschriften, en dat doe ik nog steeds. Na verloop van tijd begon ik me dingen af te vragen als: wat is een portret eigenlijk? Wanneer is iemand raak geportretteerd? Wat moet een portret laten zien en hoe herken je iemand erop? Omdat de ogen het belangrijkst zijn – daar komt op politiefoto’s niet voor niets een zwart balkje overheen – ben ik daarmee gaan experimenteren. Bijvoorbeeld door de ogen van iemand anders op gezichten te plakken.

Ik vroeg me af: naar wie kijk ik nu? Naar degene van wie het gezicht is of de persoon van wie de ogen zijn? Daarna ging ik ook andere delen van het gezicht weghalen of beplakken. Zo werden collages voor mij als fotograaf een heel nieuwe manier om portretten te maken.”

Waarom gebruik je oude foto’s?

“Die fascineerden me altijd al enorm. De tijd heeft vaak mooie sporen achtergelaten, de kleurtemperatuur, de rafelrandjes. De foto’s vind ik op rommelmarkten. Het gaat me aan het hart dat ze worden afgedankt, terwijl ze ooit heel belangrijk waren in de levens van mensen. Zo’n foto is misschien door een geliefde jarenlang meegedragen in een portemonnee.

Ik vind het een mooie gedachte dat de foto’s onderdeel worden van een nieuw portret, een nieuw gezicht, een nieuw persoon. Dat iemand op die manier weer verbindingen aangaat met anderen, een ‘familie’ krijgt. De portretten geef ik ook altijd een naam, zodat ze echt een identiteit krijgen. De laatste tijd gebeurt het zelfs regelmatig dat ik op straat loop en denk: hé, daar loopt een collage!”

Tekst Chris Muyres Fotografie Bonnita Postma