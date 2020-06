Een nieuwe gewoonte in 66 dagen

Hoe kan het toch dat we zo graag van sommige gewoontes af willen, maar al snel vervallen in het bekende patroon? In Flow 5 duikt journalist Otje van der Lelij in haar eigen valkuilen.

Hoelang het duurt om een slechte gewoonte te doorbreken, weten wetenschappers niet. Wel is onderzocht dat het gemiddeld 66 dagen duurt om een nieuwe gewoonte aan te leren.

“De oude mythe dat het 21 dagen duurt, klopt dus niet,” zegt psycholoog Phillippa Lally, die aan het onderzoek meewerkte. “Proefpersonen gaven aan aan welke goede gewoonte ze wilden werken en beschreven concreet de situatie waarin ze dit nieuwe gedrag gingen uitvoeren. Bijvoorbeeld: een glas water drinken na de lunch, wandelen na het ontbijt.

Vervolgens moesten ze dit nieuwe gedrag twaalf weken volhouden. Elke dag vulden ze op een vragenlijst in hoe automatisch het al voelde. De verschillen tussen mensen waren groot, maar gemiddeld duurt het 66 dagen om een nieuwe gewoonte in te laten slijten. Ook geruststellend: het is geen ramp als je één dag overslaat. Je gaat dan nog steeds vooruit, blijkt uit ons onderzoek.”

In Flow 5 kun je Otjes hele artikel over gewoontes lezen.

Tekst Otje van der Lelij Fotografie Danielle Maclness/Unsplash.com