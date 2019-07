Een nieuwe taal leren? Probeer het Language Café

Ga je naar het buitenland en wil je de taal leren? Elke woensdagavond kun je in Utrecht aanschuiven in het Language Café. Er zijn meestal vijftig tot tachtig mensen; aan de vlaggetjes op tafel kun je zien welke taal er door dat groepje wordt gesproken.

Er is altijd een Engelse en Spaanse tafel en bijna altijd een Franse en Italiaanse. Maar ook om Turks of Zweeds te leren kun je er terecht – of help anderen met hun Nederlands. In de zomer gaan de meetings ook door, al dan niet tijdens een barbecue in het park.

Kijk voor meer informatie op Languagecafeutrecht.nl (of check de Facebook-pagina voor actuele informatie).

Tekst Marije van der Haar-Peters Fotografie Keszthelyi Timi/Unsplash.com