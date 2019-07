Lopen om te vertragen

Langeafstandslopen en op pelgrimstocht gaan: het is eenvoudig om mee te beginnen en waarschijnlijk daarom nu zo populair, denkt journalist Annemiek Leclaire. Wandelschoenen aan, water in een flesje, rugzak om en lopen maar.

“Door te wandelen herontdek je het zachte van de traagheid,” zegt An Paridaen,. Zij en haar partner nemen sinds een paar jaar mensen mee op pelgrimages naar Santiago de Compostella. “De ene voet voor de andere zetten is op zichzelf al meditatief,” zegt ze.

Paridaen zorgt ervoor dat een deel van de wandelingen die ze biedt in stilte worden gelopen. Want pas in stilte ontstaat er echte rust in je hoofd, zegt ze. “Door af te spreken stil te zijn tijdens een tocht, voorkom je dat wandelaars uit beleefdheid een praatje gaan maken.”

Stilte en vertraging brengen bezinning mee. Dat is tegenwoordig een belangrijke reden om te wandelen, en daarom worden pelgrimstochten steeds populairder. De Camino de Santiago gaat naar de kathedraal waar de apostel Jacob zou zijn begraven. Deze tocht wordt jaarlijks door driehonderdduizend mensen gelopen, vijftien keer zo veel als tien jaar geleden. Ook andere routes worden populairder, zoals die naar het graf van Sint Olav in het Noorse Trondheim en de Japanse tempelroute Shikoku.

Tekst Annemiek Leclaire Illustratie Rachel Victoria Hillis