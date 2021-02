Een praatje maken met een vreemde: hoe doe ik dat?

Een praatje maken met een voorbijganger levert je een klein avontuur en een bredere blik op. Juist in deze tijd, waarin we allemaal wat meer op onszelf zijn, kan dat extra fijn zijn. Journalist Liselotte Idema deelt haar tips.

Liselotte: ‘Over het algemeen geldt: plekken waar mensen wachten, lenen zich goed voor een gesprekje – hoe kort ook. Tijdens het reizen met de trein of de bus bijvoorbeeld. Je bent namelijk allebei onderweg en kunt niets anders dan wachten totdat je op de bestemming bent. Vraag bijvoorbeeld waar of naar wie iemand onderweg is. De korte gesprekken die ik met vreemden voer, doen me beseffen dat niemand gewoon een voorbijganger is. Iedereen heeft een verhaal.’

‘Een andere goede plek om een gesprek met vreemden te beginnen – die we binnenkort hopelijk weer kunnen bezoeken – zijn musea en tentoonstellingen. Waarom? Je bent ontspannen en hebt tijd vrij gemaakt voor een bezoek, waardoor je openstaat voor nieuwe indrukken en ervaringen. Bovendien delen jullie de nieuwsgierigheid naar (het thema van) de tentoonstelling of collectie. Tenslotte kun je ook gewoon een gesprekje beginnen als je in de rij bij de supermarkt staat.’

Hoe begin ik een praatje met een vreemde?

Maak om te beginnen oogcontact, glimlach en kijk wat er gebeurt.

Houd voldoende afstand en ga ook in ‘normale’ tijden niet te dicht in iemands persoonlijke ruimte staan.

Houd het luchtig. Begin bijvoorbeeld over het weer, het boek dat iemand aan het lezen is, het nieuws van de dag, de gedeelde situatie waarin jullie je bevinden. Of vraag wat iemand aan het doen is.

Zoek naar een object of gebeurtenis waarover je kunt praten. Een uitzicht, een opvallend kunstwerk of een straatmuzikant bijvoorbeeld.

Oefen! Hoe vaker je een praatje aanknoopt, hoe makkelijker het wordt.

Tekst Liselotte Idema Illustratie Karen Schipper