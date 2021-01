Een terugblik op 2020 met de Winterquiz

We hadden het van tevoren nooit kunnen bedenken, maar in 2020 werd alles anders. Met de Winterquiz kun je samen met je dierbaren terugblikken, aan de keukentafel of online.

Het spel nodigt uit tot bezinning: wat gaf je het afgelopen jaar energie? Welk moment had je nooit willen missen? En welke levensles heb je geleerd?

Bedenker Elma van Vliet: “Het was een gek jaar, maar gelukkig bracht het ook veel moois. Geen overvolle agenda’s, maar tijd voor elkaar. De wereld werd een stukje kleiner en dat bracht de focus meer dan ooit op de dingen die er voor mij toe doen. Met de Winterquiz kun je al die gekke momenten die 2020 tot 2020 maakten nog eens doornemen.”

De Winterquiz kost € 15 en is te bestellen op Elmavanvliet.nl.

Fotografie Jeffrey Blum/Unsplash.com