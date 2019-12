Een therapeut vinden

Anders dan vrienden, die vaak zeggen wat je graag wilt horen, houdt een therapeut je een spiegel voor. En daarmee kun je verder. Hoe vind je een therapeut die bij je past?

Het begint ermee dat je een soort therapie moet kiezen, afhankelijk van je wensen en de aard van je klacht. Is er bepaald gedrag dat je wilt aanpakken? Dan zou gedragstherapie voor jou kunnen werken. Ben je niet zo van het praten? In die situatie zou een meer lichaamsgerichte therapie beter kunnen zijn. Ligt het ingewikkelder en wil je weten waarom je iets doet, speelt familie een rol? Denk dan aan (familiegerichte) psychotherapie.

Daarnaast spelen ook andere, deels pragmatische zaken een rol bij je keuze voor een therapeut: wil je een man of een vrouw? Hoeveel reistijd wil je kwijt zijn? Heb je deze vragen voor jezelf beantwoord, dan kun je op zoek gaan: online (zie bijvoorbeeld: Vind-een-therapeut.nl) of via via.

Misschien wel het belangrijkste: er moet een klik zijn tussen jou en de behandelaar. “De ene studie na de andere toont aan dat dé belangrijkste factor voor het welslagen van een behandeling je relatie met de therapeut is,” zegt Lori Gottlieb. “Dat is belangrijker dan de opleiding van de therapeut, het soort therapie dat je kiest of het probleem waar je mee kampt.” In een vrijblijvend kennismakingsgesprek kun je onderzoeken of die klik er zou kunnen zijn. Vraag alles wat je wilt weten. Geen positief gevoel? Geen probleem, je zit nergens aan vast.

Fotografie Jackson David/Unsplash.com