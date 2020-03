Eerlijk zullen we alles delen?

“Zo’n tien jaar geleden begonnen we massaal met het delen van ons huis, onze auto en zelfs maaltijden. Genoeg vraag én aanbod, en dus bedrijven die daar handig op in speelden.” Dit vertelt Harmen van Sprang over het begin van de deelmaatschappij. Maar hoe staat het er nu voor?

Gastvrij

De voordeur zwaait open en een opgewekte Fransman gebaart dat Harmen van Sprang en zijn vrouw binnen mogen komen. Daar krijgen ze een uitgebreide rondleiding door het ruime Parijse appartement. In de koelkast staat een fles bubbels koud, laat de gastvrije bewoner zien. Na nog gezellig wat gepraat te hebben, pakken de Fransman en zijn vrouw hun koffers en gaan op weg naar het huis van hun Nederlandse gasten.

Het is 2010 en de eerste keer dat Van Sprang en zijn vrouw aan huizenruil doen. Er zouden nog vele keren volgen. “Het bijzondere van huizenruil is dat mensen zonder je te kennen je de sleutel geven van hun meest waardevolle bezit,” zegt hij. “Maar het grappige is: iedereen gaat heel netjes met elkaars spullen om, want je weet dat de ander tegelijkertijd in jouw huis zit.”

Van alles en nog wat

Van het een kwam het ander. Voordat ze het wisten begonnen ze met het delen van hun auto en toen ze een groot oud poppenhuis wilden wegdoen, bedachten ze zich. Ze gaven het een plek naast de straatingang van hun bovenwoning en doopten het tot ‘deelhuisje’. Inmiddels gebruikt de buurt het al jaren om spullen die ze niet meer nodig hebben, in achter te laten, en daar maken andere buurtgenoten weer dankbaar gebruik van.

Van kandelaars tot schoenen en boeken, iedere dag kijken Van Sprangs dochters even: wat ligt er deze keer in? “Zonder dat ik het nadrukkelijk meegeef, is delen voor hen heel gewoon geworden. Het is meer dan eens gebeurd dat ze een buurkindje met hun speelgoed zagen spelen. Dat hadden ze dan zelf in het deelhuisje gelegd omdat ze merkten dat ze er niets meer mee deden.”

Van delen werk maken

Inmiddels heeft Van Sprang van delen zijn werk gemaakt. Samen met Pieter van de Glind richtte hij shareNL op en bedenkt hij deelideeën voor bedrijven en gemeenten in binnen- en buitenland. Eigenlijk kun je zeggen dat de deeleconomie nu zo’n beetje haar tienjarig bestaan viert, stelt Van Sprang. In dit decennium is een hoop gebeurd – en niet alleen ten goede.