Eerlijke illustraties

Voor Flow 7 vroegen we vijf illustratoren om te tekenen en vertellen wat zij graag eerder hadden willen weten in hun leven. Tijdens een rondreis door Nieuw-Zeeland kreeg Karen Weening een belangrijk inzicht.

“Een paar jaar geleden maakten mijn vriend en ik per camper een rondreis door Nieuw-Zeeland. We wilden in vier weken het hele land zien, en dan het liefst elke dag een hoogtepunt. Maar daar werden we uiteindelijk zo moe van, dat we besloten om het anders aan te pakken. Genieten van het uitzicht halverwege de berg in plaats vanaf de top, was ook prima bijvoorbeeld. Net als even relaxen bij een kabbelend beekje dat langs onze camping liep, of bij een lokale wijnbar.

Toen ik besloot om illustrator te worden, was ik ook lange tijd alleen maar bezig met het einddoel – betaalde opdrachten krijgen – waardoor ik de stappen die ik onderweg zette niet zag. Totdat iemand tegen me zei dat ik ook kleine successen moest vieren. Dat ben ik veel bewuster gaan doen. Zoals een fles bubbels drinken toen mijn website eindelijk online was. En toffe schoenen kopen toen ik prints had verkocht op mijn allereerste markt. Kortom: het is fijn om een doel voor ogen te hebben, maar waardeer vooral ook de reis ernaartoe.”

In Flow 7 vind je ook de inzichten van Agnes Loonstra, Deborah van der Schaaf, Valesca van Waveren en Marloes de Vries.

Meer weten van Karen Weening? Bekijk dan eens haar website.

Tekst Caroline Buijs Illustratie Karen Weening