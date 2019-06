Elk weekend op vakantie

Een oude caravan op een camping in de duinen: daar heb je het vakantiegevoel al na een paar teugen boslucht te pakken. Journalist Caroline Buijs over elk weekend vakantie: afwassen onder de bomen, leven zonder telefoon en lui liggen lezen in de hangmat.

Het verrast me elke keer weer: de rust die ik voel zodra ik het laantje in loop waar onze ­caravan staat, op een camping in de duinen. Dat laantje bestaat uit een bospad met hier en daar wat gras, omzoomd door eikenbomen en meidoornstruiken. En zo nu en dan zie je in dat groene landschap een caravan oppoppen. Stuk voor stuk oude en een beetje versleten exemplaren, maar – met bouwjaren uit de jaren zestig en zeventig – nog steeds beauty’s.

Het eerste wat ik altijd doe als ik aankom, nadat ik de ramen van de caravan wijd open heb gezet en een paar teugen boslucht heb genomen, is de fluitketel vullen met water om thee te zetten. Water haal ik al slenterend bij een kraan even verderop, begeleid door een koor van zingende vogels. Ondertussen valt me dan meestal op hoe de bladeren van de eiken en de meidoorn weer net wat groener zijn geworden dan de vorige keer. Of, als het herfst is, net wat geler.

Eigenlijk is het niet zo vreemd dat ik hier de rust zo goed voel. Volgens de Amerikaanse filosoof en psycholoog William James (1842-1910) kun je nergens beter je aandacht laten verslappen dan in de natuur – je laat je gewoon meevoeren door wat zich aandient. Bij mij gaat dat ongeveer zo: ik lig in de hangmat onder de bomen en kijk naar het roodborstje dat zich verstopt achter het wiel van de caravan, en soms voorzichtig tevoorschijn komt. Of als er zeewind is, luister ik naar het ritselen van de boomblaadjes of kijk ik naar de wuivende boomtoppen.

Een weekend in en om de caravan is steeds weer een rustpunt in mijn drukke week, waarbij mijn hersenen en geest zich kunnen ontspannen. Ik slaap hier beter, maak me minder zorgen en leef zonder plan – ’s morgens weet ik vrijwel nooit wat ik die dag zal gaan doen. Wordt het fietsen door de duinen, wandelen naar zee of gewoon lui ­liggen lezen in de hangmat?

