Elmer helpt bij het Repair Café met het repareren van spullen

Spullen die kapot zijn, kun je weggooien, maar het is soms bijna net zo makkelijk ze een tweede leven te geven. Zelfs als je niet handig bent. Elmer Leupen (51) werkt als vrijwilliger bij het Repair Café in Hilversum, waar hij spullen voor anderen repareert. Iedere vrijwilliger heeft er zijn eigen specialiteit, zoals kleding, klokken of fietsen maken.

“Ik ben meer van de kleine mechanische apparaten. Mensen komen met van alles langs: naaimachines, stofzuigers, verlichting, speelgoed, afstandsbedieningen, koffiezetapparaten en zelfs cassetterecorders.

Eigenlijk is het idee dat mensen hiernaartoe komen om zelf iets te maken en dat wij ze daarbij helpen en gereedschap beschikbaar stellen. Maar in de praktijk kijken klanten meestal mee met hoe wij iets repareren. De afspraak is dat we een halfuur hebben om iets te repareren. Dat lukt niet altijd en soms is het een spannende race tegen de klok, vooral als je ziet dat het om iets dierbaars gaat. Zo had ik een keer een pop op batterijen die niet gemaakt was om te repareren. Maar toen ik het gezicht zag van het kind dat ermee kwam, wilde ik dat het zou lukken.

Als twee chirurgen namen een andere vrijwilliger en ik die pop onder handen. Toen we hem weer aan de praat kregen, waren we net zo blij als het kind. Dat is het leuke aan mijn werk: als je iets maakt, geeft dat een goed gevoel.”

Meer weten over het Repair Café?

Op 18 oktober 2009 opende bedenker en initiatiefnemer Martine Postma het eerste Repair Café in Amsterdam.

Spullen die mensen vooral laten repareren zijn broeken, jassen, fietsen, naaimachines, verlichting, stofzuigers, klokken en koffiezetapparaten.

Naar schatting zijn er tussen 2009 en 2018 op deze manier 1,3 miljoen spullen gered van de afvalhoop.

Nederland telt inmiddels bijna 500 Repair Cafés.

35 landen adopteerden het idee, waaronder Canada, Zwitserland, India en Japan.

Wereldwijd telt Nederland de meeste Repair Cafés, gevolgd door Duitsland, België, Frankrijk en de Verenigde Staten.

Op de Repair Café website lees je meer.

Fotografie Heidi Fin/Unsplash.com