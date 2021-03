Eva Spigt organiseert ‘back to nature’-hikes in de Nederlandse natuur

De 31-jarige Eva Spigt uit Haarlem organiseert samen met Nicola Dow ‘back to nature’-hikes. Ze ontdekte dat de natuur een helende werking had.

Wat ben je aan het doen?

“Als je me twee jaar geleden had verteld dat ik wandelingen in de natuur zou gaan organiseren, had ik je nooit geloofd. Wandelen? Dat is toch suf? Ik surfte, deed mee aan marathons en triatlons, ik was gewend om tot het gaatje te gaan. Voor de liefde verhuisde ik naar Brazilië, maar na drie maanden bleek het niet

te werken.

Weer in Nederland mocht ik terug naar mijn baan in de pr, maar al snel kreeg ik burn-outklachten. Misschien ook omdat mijn Braziliaanse droom in duigen was gevallen. Ik kon niet meer slapen en hoorde continu een piep in mijn hoofd die zo heftig was dat ik niet met anderen kon praten. Nicola, die ik ken van een surf- retreat, zei: ‘We gaan wandelen.’ Dankzij haar en de natuur kwam ik erbovenop.”

Hoe was die eerste wandeling?

“Na een half uur in de Kennemerduinen realiseerde ik me dat de piep weg was. Ik voelde me energieker, de natuur heeft een helende werking. Vanaf dat moment zijn Nicola en ik elke week gaan wandelen. Bergen, Lage Vuursche… heel Nederland hebben we ontdekt. Op de filmpjes die we weleens plaatsten op Instagram, kwamen zó veel reacties: ‘Wat is het daar mooi!’ en: ‘Mag ik een keer mee?’. We dachten: als zo veel mensen van onze leeftijd willen wandelen maar de drempel blijkbaar hoog is om de stad uit te gaan, laten we ze dan een handje helpen.”

Hoe ziet een hike met jullie eruit?

“We beginnen met een meditatie en wandelen een uur of iets langer. Daarna is iedereen ontspannen. Omdat we het zelf zo leuk vinden, combineren we de hikes nu met yoga, een ijsbad of stille disco. We dachten dat iedereen voor de disco zou komen in een tijd waarin je nergens uit kunt. Maar mensen komen in eerste instantie voor de wandeling.”

Hoe zie je de toekomst?

“Nicola en ik hebben grote plannen. We willen ‘purpose weken’ gaan organiseren en schrijven een boek met mooie hikes door Nederland, dat eind mei uitkomt. Het klinkt raar, maar ik kan niet meer terug naar kantoor. Als ik tijdens de silent disco mensen om me heen zie dansen die allemaal voor onze wandelingen zijn gekomen, krijg ik kippenvel. Ik ben bijna dankbaar dat ik ziek ben geworden en zo’n omslag in mijn leven kon maken.”

Interview Eva Loesberg Fotografie Anouk De Kleermaeker