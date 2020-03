Even afkoppelen: gewoon thuis

Ruth Enthoven is zelfstandig organisatieadviseur en coach in persoonlijk leiderschap. Ze vertelt over haar ervaring met afkoppelen: gewoon thuis.

“Een paar jaar geleden zat ik een week in een klooster in Italië. Geen wifi, eten in stilte. Ik kon me er totaal aan overgeven. Toch zie ik afkoppelen als een dagelijks terugkerend thema en niet zozeer als iets wat ik ergens ver weg op locatie doe. Want waarom zou je de rest van het jaar de druk laten oplopen? In mijn werk als trainer en coach sta ik altijd ‘aan’ en thuis lopen er drie pubers rond. Ik maak bewust tijd om alles te verwerken wat ik op een dag tegenkom.

’s Avonds ga ik naar boven om in stilte yoga- en meditatieoefeningen te doen. Of ik ga wandelen. Maar ook door een mooi boek of een boeiende documentaire kan ik opladen. Ik zoek het loskoppelen in alles wat voorhanden is. In de tuin werken of het huis schoonmaken werkt ook. Toch blijft het een valkuil om maar door te gaan. Juist als ik druk ben, laat ik die momenten voor mezelf als eerste schieten. Het vergt discipline, daarom heb ik een aantal patronen ontwikkeld: de vrijdag houd ik echt vrij en een aantal dagen voordat we op vakantie gaan, zet ik mijn ‘out of office’ al aan en bouw ik het werk af.”