Familiebedrijfjes in Madrid

Welk verhaal vertellen ze niet op tv of in de krant? Journalist Hagar Jobse woont in Spanje en vertelt over de hoogopgeleide jongeren die ze in Madrid in familiebedrijfjes ziet meedraaien.

Als het op werk aankomt, blijkt de familie in Spanje een groot vangnet te zijn. Je moet hier niet raar opkijken als je een barman tegenkomt die rechten heeft gestudeerd of een kunsthistoricus achter de toonbank van een slagerij. Toen de crisis net begon, gingen veel kinderen meewerken in de zaak van hun ouders. Fijn voor beide partijen. De kinderen zitten hierdoor immers niet werkloos thuis en de ouders zijn opgelucht dat ze de deuren van hun zaak niet hoeven te sluiten en de familietraditie kan worden voortgezet.

Flamencogitaren

In gitaarwinkel Pedro de Miguel hangen foto’s aan de wand van alle flamencogrootheden die ooit een gitaar van deze zaak bespeelden. Wie de winkel binnenstapt, kijkt zo in de kleine werkplaats achterin waar de gitaren worden gemaakt. Rubén Pérez (28) staat een klant te woord, terwijl Álvaro Rodriguez (24) de snaren van een gitaar vervangt. Ook deze prachtige winkel in de centraal gelegen Madrileense wijk Huertas dankt zijn voortbestaan aan de jonge generatie.

De vader van Rubén Pérez opende de werkplaats in 1991, samen met Miguel Ángel Rodriguez, de vader van Álvaro. Ze besloten zich te specialiseren in flamencogitaren en zijn nu een begrip onder flamencoartiesten. Rubén: “Mensen komen hier omdat ze weten dat dit goed handwerk is.” Álvaro is alleen ’s middags twee uurtjes in de winkel te vinden. Daarnaast studeert hij. “Informatica, dat vind ik ook leuk en in de huidige arbeidsmarkt kun je maar beter zo veel mogelijk opties hebben,” legt hij uit.

Lees ook: Tekenen om te reflecteren

Als hij later in het familiebedrijf komt, is dat voor hem geen straf. “Ik vind de gitaar een prachtig instrument. Als ik daar elke dag aan mee mag werken, is dat alleen maar mooi. En het is een geruststellend idee dat ik altijd in de zaak kan werken als ik geen andere baan vind.” Zowel Rubén Pérez als vader en zoon Rodriguez vinden dat er vooral voordelen zitten aan werken met familie. “Wij lopen niet lang rond met irritaties. Tegen je familie ben je toch eerlijker en directer. Dat is fijn, want dan is de lucht geklaard en kun je je weer op je werk concentreren.”

Het volledige verhaal ‘Familiebanden in Madrid’ staat in Flow 2.

Tekst Hagar Jobse Fotografie Nuno Perestrelo