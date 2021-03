De radio, platenspeler of Spotify aanzetten en even lekker genieten van de muziek. Wij houden ervan. In het album The ease of others neemt Joya Mooi je mee in haar persoonlijke verhaal.

Het album is te beluisteren via Spotify, @joyamooi.

Nog meer tips en mooie initiatieven vind je in Flow 2-2021. De wortels van zangeres Joya Mooi liggen in Soweto, Zuid-Afrika, maar ze groeide op in het oer-Hollandse Deventer. Wie is ze geworden en waar hoort ze bij? Het album The ease of others is een persoonlijke zoektocht naar familie en haar identiteit. Een mix van klassieke jazz, hiphop, r&b en Moois soulvolle stem. Fotografie Victrola Record Players/Unplash.com