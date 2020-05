Floor Rieder: ‘Tekenen is voor mij het bedwingen van de chaos’

Ze won met haar debuut meteen een grote prijs, maar had nauwelijks tijd om daarbij stil te staan. Sinds ze moeder werd, is illustrator Floor Rieder minder streng voor zichzelf. ‘Ik durf nu ook een keer een deadline te missen.’

“Alle leuke projecten die ik verzin, schrijf ik op in een boekje. Op vakantie helpt Vincent me ook vaak te bedenken wat ik allemaal kan gaan doen. Om inspiratie op te doen, kijk ik graag naar andere boeken. Kinderboeken, maar ook biologie- en stempelboeken, of boeken over de art deco en de Amsterdamse School. Ik zou meer de natuur in willen om inspiratie op te doen, nu google ik meer natuur dan dat ik er zelf in rondloop. Sinds ik in Broek in Waterland woon, fiets ik wel veel door de weilanden. Ik merk dat ik dat heerlijk vind en met een leeg hoofd thuiskom.

Ik zou in de toekomst graag ook weer andere dingen willen ontwikkelen naast het tekenen. Verpakkingen ontwerpen, animaties maken. Tijdens mijn studie heb ik dat veel gedaan. Eigenlijk deed ik op de kunstacademie heel weinig met tekenen, terwijl het voor die tijd mijn droom was om kinderboekenillustrator te worden. Misschien kwam dat omdat ik in de klas zo veel talent om me heen zag. Het laatste wat ik wilde horen was: ‘Het is leuk, maar nog niet goed.’ Dan deed ik het maar liever helemáál niet.

Ik kan niet altijd even goed met kritiek omgaan – van deze zin gaat mijn vriend Vincent zo genieten! Weet je wat het is? Ik ben al zó kritisch op mezelf, dat ik aan mijn taks zit als iets af is en ik er niet nóg meer kritiek bij kan hebben. Ik werk daar wel aan. Hoe dan ook, op de academie kreeg ik alle ruimte om te experimenteren. Ik maakte animaties en installaties en genoot daarvan. Na mijn afstuderen verhuisden Vincent en ik naar Amsterdam. Ik was van plan er een universitaire studie kunstmanagement tegenaan te gooien. Pure prestatiedrang, ik zou niet weten waarom ik dat anders wilde.

Dat heb ik denk ik op tijd ingezien, want het is er nooit van gekomen. Ik begon aan de lerarenopleiding handvaardigheid, om mensen te leren kennen en mijn draai te vinden in de stad. Omdat ik niet meer de computers, camera’s en andere materialen van de academie kon gebruiken, werd ik teruggeworpen op tekenen. Voor familie en vrienden tekende ik uitnodigingen voor feestjes en geboortekaartjes en soms plaatste ik het resultaat op Facebook.

Vincent werkte bij de radio met presentator Winfried Baijens, die bekende mensen interviewde en daar meer mee wilde doen. Via Facebook zag hij mijn posts en zo ontstond het idee dat ik die interviews zou gaan uittekenen voor Het Parool. Dat bleek een vliegende start te zijn voor mijn tekenaarsbestaan.

Interview Bas Maliepaard Fotografie Danique van Kesteren