Het avontuurlijke van reizen met een elektrische auto

Florence Diemont reisde in 2018 in een elektrische auto naar het Lake District in het Verenigd Koninkrijk. In het Flow Vakantieboek vertelt ze erover.

Eigenlijk was Florence van plan om die zomer een auto te huren, omdat hun tweedehands elektrische auto maar 160 kilometer kan rijden tot-ie weer opgeladen moet worden. “Maar het werd steeds leuker om uit te vogelen hoe we met deze auto op vakantie konden gaan,” zegt ze. Zo konden ze opladen op de boot én bij diverse vakantiehuizen.

Af en toe was het spannend of ze hun bestemming wel zouden halen en ze een laadpaal met de juiste aansluiting konden vinden. Dat bleek leuke avonturen en bijzondere ontmoetingen op te leveren. Zo was er in Leeds nergens een laadpaal te vinden, maar iedereen was bereid te helpen en uiteindelijk mochten ze laden in de garage van een aardige autodealer. Florence vond het prettig en ook wel rustgevend dat ze langzamer moesten rijden om energie te besparen. Ook tijdens het laden onderweg nam ze lange pauzes. “Je stelt je in op een langzame reis, geen haast, wat maakt het uit.”

Onderweg kwamen ze makkelijk met anderen in contact. Zo hielp een Britse vrouw hen met het activeren van een laadpaal in ruil voor een kop koffie. Ze raakten aan de praat over het natuurgebied The Pennines. De Britse bleek geoloog te zijn en vertelde over de bijzondere fossielen die je daar kunt vinden, waardoor ze prachtige stenen vonden en mee naar huis konden nemen.

De beperkingen van een elektrische auto met een klein bereik, zorgde dus juist voor een fijne vakantie. Florence: “Je zit minder lang in de auto omdat je simpelweg niet verder kunt. En dus heb je meer aandacht voor de omgeving en de reis zelf. Ook heb je meer tijd voor een praatje. Op zo’n vakantie blijkt dat er dichtbij ook veel prachtigs te zien en te beleven valt. Het leverde ons dus een heleboel op.”

Tekst Marjolein Bezemer Fotografie Roxxie Blackman/Unsplash.com