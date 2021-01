Flow Bookazine 3 over ikigai is er!

Het derde Flow Bookazine bevat het boek Ikigai – De Japanse geheimen voor een lang, gezond en gelukkig leven, geschreven door Héctor García en Frances Miralles.

Volgens de Japanse heeft iedereen een eigen ikigai, een reden van bestaan. Het is een van de geheimen voor een lang, tevreden en gezond leven, zoals de inwoners van Okinawa het leiden. Op dit Japanse eiland wonen meer gezonde en actieve honderdjarigen dan waar ook ter wereld.

De auteurs vertrokken naar Okinawa om te ontdekken wat dat geheim voor een optimistisch en gezond leven is. Ze kregen inzicht in wat de Japanners eten, hoe ze bewegen, werken en omgaan met anderen. En hoe je honderd jaar in topvorm kunt leven. Dit boek helpt je om jouw eigen ikigai te vinden.

Irene van Flow over het boek: ‘Ikigai hoeft niet groot of allesomvattend of meeslepend te zijn. Het gaat erom dat je dingen met passie en plezier doet.’