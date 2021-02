Flow’s Jolanda over het maken van Flow 2

Flow 2 is vanaf vandaag te bestellen in onze webshop. Managing editor Jolanda Dreijklufft vertelt ons meer over het nieuwe nummer en licht alvast een tipje van de sluier op over de fijne extra’s.

Jolanda: “Als ik een Flow laat zien aan mensen die ons blad nog niet kennen, verrast het papiergebruik ze vaak. ‘Al die verschillende soorten!’ Zeker, want op het ene type papier lezen langere teksten prettiger, en op glanzend papier komen onze beeldreportages het mooist tot hun recht. En de tabbladen zijn lekker dik en kun je uitscheuren, zodat je steeds een serie van vier illustraties of foto’s op kunt hangen.

Voor de ‘plaatjes’ in Flow zijn artdirector Karin, vormgever Petra en beeldcoördinator Marjolijn voortdurend op zoek naar illustraties en foto’s die aansluiten bij het Flow-gevoel en ons een lieve, gekke of mooie kijk op de wereld geven.

In het nieuwe nummer kun je onder meer een prachtige fotoreportage verwachten van Danique van Kesteren over hoe zij deze tijd van geïsoleerder leven ervaart. En bij de komende nummers hebben we een nieuwe extra bedacht: notebooks vol mini-posters, steeds rond een thema. Voor Flow 2 verzamelden we de foto-met-quote-pagina’s die je altijd bij de rubriek Nieuwe Denkers aantreft. Op dik papier, en je kunt ze uitscheuren.

Je vindt Flow 2 nu in onze shop met onder meer: verbindend: verhalen delen, je bent meer dan je baan, de sleur doorbreken, hoera voor de hobbyklusser.

Flow 2 zit ook weer vol met fijne extra’s: een posterbook en een boekje met ontspannende verhalen.

Tekst Jolanda Dreijklufft Fotografie Thirteen .J/Unsplash.com