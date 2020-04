Flow Paper Book for Food Lovers is er!

Een boek over papier én eten: dat is het nieuwe Flow Paper Book for Food Lovers, een speciale editie van het BFPL waar we heel blij van worden.

Met illustraties van creatieven over de hele wereld en paper goodies die je kunt gebruiken bij stay at home etentjes, digitale borrels en verjaardagsfeestjes als het weer mag. Zoals posters voor aan je keukenmuur, cadeauzakjes voor zelfgebakken koekjes, naamkaartjes voor op je gedekte tafel, papier voor boodschappenlijstjes en uitnodigingen. En nog meer extra’s: een boekje in de vorm van een sardineblikje, caketoppers om je taart mee te versieren, een Portugese pop-upkeuken en een diorama van een Japans noodle-restaurantje. Alle paper goodies zijn uitscheurbaar.

In het boek vind je onder andere:

Een pop-up keuken

Tafelloper

Cadeaupapier, -zakjes & -tags

Plaatskaartjes

Taarttoppers

Uitnodigingen

Posters

Notitieboekje

En meer!

Fotografie Floor van Koert