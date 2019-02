De stedenposters van Chris Muyres

Soms als je rondloopt in een stad, denk je: het is hier zo fijn, die herinnering wil ik vasthouden. Reisjournalist Chris Muyres bedacht souvenirs die naderhand ook nog leuk blijven: stedenposters.

Toen hij zijn dochter aan het helpen was met haar scheikundehuiswerk, kreeg Chris Muyres een inval. ”In haar boek zag ik het periodiek systeem van de elementen, dat ik grafisch altijd al heel mooi vond. Dat was het! Zoals de elementen zou je ook alle steden kunnen vangen in één systeem. Dus als een lettercode met de naam eronder en eromheen data die iets unieks vertellen over de stad.”

Een tijdlang liep hij rond met dat idee, op zoek naar een vormgever met wie hij het zou kunnen uitwerken. ”Willemien Ebbinge kende ik van het schoolplein. In een café in Haarlem liet ik haar de eerste schets zien: Amsterdam als element uit het periodiek systeem. Om de letter had ik wat getallen gezet, zoals de coördinaten en het aantal inwoners. Willemien was meteen enthousiast.

Samen werkten we het idee uit tot wat het nu is, met icoontjes in plaats van alleen getallen. Linksboven altijd typerend eten, rechtsboven de coördinaten, linksonder een grappig feitje en rechtsonder een bekend gebouw. Ook de kleur is gelinkt aan die stad.”

Na een jaar of twee brachten ze het idee op de markt onder de naam Label of the Elements, afgeleid van Table of the Elements, de Engelse naam van het periodiek systeem. “We begonnen met posters en ­ansichtkaarten, omdat daar geen serieuze investeringen voor nodig waren. Het was een kick om te merken dat mensen het leuk vonden wat we gemaakt hadden. En het was een nog grotere kick toen uitgeverij Luitingh- Sijthoff vroeg of we met ze wilden samenwerken. Met hen hebben we onlangs een verjaardagskalender en een kwartet uitgebracht.”

Fotografie Caroline Coehorst