Flow vertelt: welke inzichten deden wij op de afgelopen maanden?

Flow 9-2020 is ons tweede themanummer en gaat helemaal over ‘Een nieuw begin’. Achter de schermen vroegen we onszelf af: wat leerden wij de afgelopen maanden?

Artdirector Karin Sonneveld

“Het grootste inzicht is dat mijn efficiënt in elkaar gezette agenda juist averechts werkt. Het precies op elkaar afstemmen van afspraken zorgt voor onrust en neemt alle ruimte weg – nu pas snap ik waarom ik vaak achter de feiten aan liep. Steeds efficiënter proberen te zijn is niet de oplossing. Doordat er het afgelopen jaar ineens zo veel wegviel, viel dit kwartje pas. Tijd nemen voor dingen en momenten de ruimte geven – zoals de kinderen van school halen, sporten, vrienden, een werkafspraak – geeft me zo veel meer rust.”

Vormgever Joyce Zethof

“Sinds een jaar heb ik het gevoel dat wonen in Amsterdam niet meer bij me past. Daarom pakken mijn vriend en ik elke kans om de stad uit te gaan: de natuur in en urenlang wandelen. Soms kletsend, soms juist in stilte. We kijken bijna dagelijks een a evering van de BBC-serie Escape to the country, waarin Engelse stellen verhuizen naar een cottage op het platteland. Dat was altijd een droom voor de verre toekomst, nu wordt het een plan voor de (hopelijk) nabije toekomst.”

Journalist Liddie Austin

“Alles is anders, hoorde ik van iedereen tijdens de lockdown dit voorjaar. Voor mij was er feitelijk weinig veranderd. Ik werk altijd vanuit huis en dat werk ging min of meer gewoon door; mijn vrienden zie ik sowieso het liefst eenop-een. Kennelijk leefde ik al best ‘lockdowned’, besefte ik enigszins tot mijn schrik. Wat zei dat over mij? Het is een vraag waarop ik nog steeds een beetje kauw, ook omdat ik merkte dat ik niet direct naar buiten stormde toen dat weer kon. Misschien ben ik wel meer op mezelf dan ik al dacht…”

Journalist Alice van Essen

“Afgelopen jaar koos ik ervoor om niet bij mijn geliefde tijdschrift Flow in dienst te gaan, maar mijn vleugels als freelancer verder uit te slaan. Waar ik in mijn privéleven niet hou van veranderingen, zoek ik ze in mijn werk juist graag op. ‘Leer ik nog nieuwe dingen?’ is de vraag die ik mezelf regelmatig stel. Telkens andere klussen, van interviewen tot lesgeven, inspireren me enorm. Daartegenover staat de rust van veel thuiswerken. Thuis is daardoor nog belangrijker voor me geworden. Vandaar dat ik me omring met groene planten, mooie kussens, een fijne pot voor mijn kruidenthee en bloemen in mijn tuintje.”

Managing editor Jolanda Dreijklufft

“Om van de vaak heftige actualiteit los te komen, heb ik altijd een voorraad boeken waar ik helemaal in op kan gaan. Op dit moment: alles van de Amerikaanse schrijver Curtis Sittenfeld. Dat is de vluchtmodus. Daarnaast doe ik mijn best om de veranderingen het hoofd te bieden. Wat ik leerde: open en creatief kunnen denken is meer dan ooit onmisbaar. Ik zie mooie initiatieven als afstudeer-en film-drive-ins, coronaproof pop-upcampings en online festivals. Voor deze Flow zocht journalist Annemieke Leclaire daarom uit wat creativiteit ons kan brengen, en maakte Barbara Tammes de extra waarmee je in ‘playmode’ kunt komen.”

Online marketeer Wies van Beek

“Toen Nederland binnen moest blijven, werd in één keer mijn leefwereld verkleind: mijn vrije tijd speelde zich normaal gesproken vrijwel geheel buiten mijn dorp af. Nu ging ik veel wandelen met de hond in mijn eigen buurt, waar iedereen je gedag zegt. Lopend door de weilanden – ik woon in de Bollenstreek, en ineens waren er geen toeristen meer – realiseerde ik me hoe heerlijk het is om in dit rustige, voor mij bekende dorp te zijn. De drukte van de stad heeft z’n charme, maar ik waardeer mijn dorp nu ook – met mensen die tijd hebben om even te kletsen.”

Fotograaf Bonnita Postma

“Als mij beperkingen worden opgelegd, ervaar ik – schijnbaar tegenstrijdig – vaak juist een gevoel van vrijheid. Het ingeperkte en ‘kleine’ leven van de afgelopen maanden openbaarde voor mij nieuwe horizons. Ik liep uren in de natuur rond Amsterdam, zonder dat als tijdverlies te ervaren. In een vast ritme maakte ik #mydailyquarantainecollageportrait. Plotseling was er tijd om te lezen, en om gewoon te ‘zijn’ in plaats van te ‘doen’. Vooral dat laatste hoop ik vast te kunnen houden.”

Illustratie Yanii Putrii