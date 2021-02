Flow’s eindredacteur Marije over haar lievelingszin uit Flow 3

Bij Flow werken we ver vooruit. Zo gaat Flow 3 al bijna naar de drukker. Coördinerend eindredacteur Marije van der Haar-Peters vertelt over een artikel dat haar deze keer extra raakte.

Het leuke van mijn baan is onder meer dat ik elk verhaal – of het nou in een nummer of special staat – meerdere keren lees. Sommige artikelen blijven me extra bij.

Bijvoorbeeld het openingsverhaal in Flow 3, het nummer dat over een paar weken naar de drukker gaat. Ik weet nog dat eindredacteur Ilona de tekst had geredigeerd en mailde: ‘Wat schrijft Annemiek Leclaire toch mooi! Dit verhaal lijkt wel een dans.’ En zo is het. Annemiek neemt je zachtjes mee in een prettig ritme, laat je af en toe stilstaan of juist een bocht nemen.

In Flow 3 schrijft ze over hoe je in de drukte van alledag – in en om je heen – toch even tot stilstand kunt komen. Bijvoorbeeld door in de ochtend met wat oefeningen iets van de ‘beschermende zachtheid’ mee de dag in te nemen.

Mooi vind ik ook het citaat dat ze aanhaalt uit een boek van de Zweedse yogaleraar Magnus Fridh: ‘Stilte is de diepe staat binnen in je waarin je helemaal vrij bent: vrij van eisen, vrij van wat je hebt bereikt in je leven. En toch ben jij het.’ Echt zo’n zin die later nog eens oppopt als ik ’m nodig heb.

Tekst Marije van der Haar-Peters Fotografie Natalie Grainger/Unsplash.com