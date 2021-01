Flow’s Jolanda over het maken van Flow 1

Flow 1 is vanaf vandaag te bestellen in onze webshop. Managing editor Jolanda neemt het nieuwe nummer door en deelt haar kersverse inzichten.

Jolanda: “‘Hoe vind ik houvast terwijl alles om me heen vloeibaar en veranderlijk is?’ Het is een vraag in een verhaal in de nieuwe Flow. Zelf vind ik houvast bij de kleine kring familie en vrienden van wie ik weet: wat er ook gebeurt, zij zíjn er. Ze komen spontaan langs met een grote beker ijs, organiseren coronaproof koffiedates, lunches en wandelingen. Ze bellen net als je dat nodig hebt.

Houvast, dat zit voor mij ook in woorden. In boeken, in elke ochtend een Volkskrant-column van Paulien Cornelisse, Sylvia Witteman of onze ‘eigen’ Aaf. Die paar honderd woorden geven een boost om de dag met frisse moed te beginnen.’

In het bewuste verhaal in Flow 1 gaat het over leren omgaan met tegenslag en je oefenen in wendbaarheid. En hoe je dat op een zinvolle en vooral ook beetje vrolijke manier kunt doen. Maak eens een lijst van dingen waar je écht van geniet en energie van krijgt, is een van de adviezen.”

Voor Flow 1-2021 bedachten we een notebook dat aansluit bij het openingsverhaal, met illustraties van Deborah van der Schaaf. Ook krijg je een maandkalender voor het nieuwe jaar, met foto’s van Tina Sosna. Voor houvast en nieuwe plannen.

Je vindt Flow 1 nu in onze shop met onder meer: verhalen over je weg vinden in niet-weten, alleen is ook goed, de comeback van de droogbloem en tools voor thuiswerkers.

Tekst Jolanda Dreijklufft Illustratie Xuan Loc Xuan