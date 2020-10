Flow’s Jolanda over het maken van Flow 9

Flow 9 met het thema ‘een nieuw begin’ ligt aankomende week in de winkels. Managing editor Jolanda neemt het nieuwe nummer door en vertelt over de keren dat ze zichzelf opnieuw moest uitvinden.

Daar zat ik als student op mijn kamertje, onwennig, geen idee hoe dit nieuwe bestaan aan te pakken. Ik moest er de afgelopen tijd vaak aan terugdenken, aan die periode waarin mijn veilige vertrouwde leven voor een groot deel was weggevallen.

Opeens elke dag boodschappen doen en koken, nieuwe mensen leren kennen, mijn weg vinden in de studie, zien te dealen met het eenzaam zijn en het missen van thuis: er werd nogal een beroep gedaan op nieuwe vaardigheden. Het was voor het eerst dat er zo veel veranderde en ik mezelf een beetje opnieuw moest uitvinden.

Daarna gebeurde dat nog een paar keer; ofwel door de omstandigheden of omdat ik daar zelf voor koos. Steeds kwam het goed, maar achteraf gezien had ik er wel wat beter op toegerust willen zijn.

Nu we dit jaar allemaal in hetzelfde schuitje zitten, kozen we voor Flow 9 ‘een nieuw begin’ als thema. We gingen te rade bij mensen die het roer omgooiden, die tegenslagen te boven kwamen of zichzelf – tot hun eigen verrassing – op een andere manier leerden kennen.

Flow 9-2020 is een extra dik themanummer en gaat helemaal over jezelf opnieuw uitvinden. In een jaar waarin zoveel gebeurt en verandert, maken we de balans op voor een nieuw begin: wat vind ik echt belangrijk? Waar kan ik zonder? En wat wil ik meenemen?

Flow 9-2020 is vanaf woensdag 28 oktober beschikbaar in onze shop.

Tekst Jolanda Dreijklufft Fotografie Danique van Kesteren