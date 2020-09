Flow’s Jolanda over het maken van nummer 8

Flow 8 ligt nu in de winkels. Managing editor Jolanda neemt de pagina’s van de nieuwe Flow door en deelt haar kersverse inzichten.

Managing editor Flow Jolanda: “Het is de eerste werkdag na mijn vakantie. Anders dan ooit het plan was, wandelden we niet in de zinderende hitte over een vulkaan in Zuid-Italië, maar fietsten we Texel rond, in weer en wind. Dat was heerlijk en prachtig en ook ongekend ontspannen. Ik denk vooral doordat dit reisje uitblonk inge overzichtelijkheid (dichtbij en géén dichtgetimmerd reisschema). Het leuke was ook dat aanhakers makkelijk even konden komen.

Conclusie: ik had niet alleen vrede met de anders-dan-gedachtvakantie, maar genoot er ook met volle teugen van. Gelaafd aan rust, oesters en garnalen van het wad, en spelletjesavonden met de aangehaakte zonen en hun vriendinnen, zit ik weer fris achter de laptop.

Als ik de pagina’s doorneem die voor Flow 8 in de maak zijn, kijk ik opeens anders naar het verhaal over ‘met de stroom meegaan’: erkennen dat de wereld niet maakbaar is en je overgeven aan wat er op je pad komt. En vervolgens ontdekken wat voor verrassends dat kan opleveren. Het is iets wat ik wel vaker zou willen doen – en durven.”

Bij Flow 8 zit ook weer een patternbook vol paper goodies, deze keer met illustraties van Roeqiya Fris.

Je vindt Flow 8 nu in onze shop met onder meer: eerlijk zijn over somberte en angsten, blijven leren geeft een geluksgevoel en een clubje beginnen.

Tekst Jolanda Dreijklufft Illustratie Yanii Putrii