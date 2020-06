Franscesca borduurt bomen op oude foto’s

Textielkunstenaar en ontwerper Franscesca Colussi Cramer borduurt bomen op oude foto’s.

De Italiaanse Francesca is textielkunstenaar en ontwerper. “De eerste boom die ik borduurde, was de bloesemboom naast het jongetje hieronder. Ik stelde me voor dat hij staat te wachten terwijl de lente in de lucht hangt. Het borduren is een manier om een foto ‘binnen’ te gaan, en deze nieuw leven in te blazen. Maar ik wil er ook mee zeggen: bomen zijn belangrijk, laten we voor ze zorgen; ze niet als vanzelfsprekend beschouwen.”

Francesca is ook opgeleid als wever, en wil in de toekomst abstracte en geometrische vormen in haar borduursels gaan verwerken.

Tekst Caroline Buijs Fotografie Franscesca Colussi Cramer