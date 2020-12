Geleerd over een boek: Astrid over vaker alleen willen zijn

Soms kan een boek of film iets opschudden in je hoofd. Waarna je dingen anders gaat zien of doen, en er er misschien nog vaak even aan denkt. Voor creative director Astrid was dat een boek over wat vaker alleen zijn.

Astrid van der Hulst, creative director: “Ik heb alleen wonen altijd heerlijk gevonden. Maar gelukkig, zo voelt dat nu, bleef ik niet alleen. Ik kreeg een man, kinderen en daarmee een vol en meestal vrolijk leven. Daarnaast stop ik veel tijd in vriendschappen en in mijn baan. Voor Flow werk ik elke dag samen met tientallen collega’s. Ik voel me rijk met dit alles.

En toch kon ik af en toe ontzettend verlangen naar alleen zijn. Helemaal begrijpen deed ik het niet, totdat ik dit boek van Sara Maitland las. Ze legt heel goed uit waarom voor sommigen af en toe alleen zijn net zo belangrijk is als eten, slapen en sporten. Waar de een energie krijgt van sociale contacten, een feestje, een festival, laadt de ander juist op door alleen te zijn, de stilte op te zoeken of even een paar dagen niemand te spreken. Voor velen, en ook voor mij, is het een manier om op de uitknop van het volle leven te drukken. En ik voel me, net als Maitland, op m’n gemak in de stilte.

Een handleiding voor vaker alleen zijn

Misschien ook wel daarom regel ik dat nu bewust voor mezelf. Voelde ik me eerst schuldig en egoïstisch als ik mijn huisgenoten gedag zei en een paar dagen naar een huisje op de Wadden vertrok, inmiddels weet ik dat het prima is en mag. Zelf liet Sara op een afgelegen plek in Schotland een huisje bouwen, waar ze al jaren een soort kluizenaarsbestaan leidt.

Een contrast met haar vroegere leven, waarin ze optrok met medestudent Bill Clinton en een bekend schrijver, activist, programmamaker en feminist was. Ze haat moestuinen, lees ik in een verhaal over haar, en als de verwarming stukgaat, is ze in paniek. Niet het prototype van een zelfvoorzienende kluizenaar dus.

Haar boek is dan ook geen ode aan alleen zijn, maar meer een handleiding voor hoe je wat vaker alleen kunt zijn. Ook onderzoekt ze wat anderen over alleen zijn hebben geschreven en plaatst ze het in de geschiedenis. En ze vertelt over beroemde loners, zoals actrice Greta Garbo. Mooi leesvoer voor als je een beetje zoals ik bent. En een duwtje in de rug om af en toe de stilte op te zoeken.”

Het boek Alleen zijn, hoe doe je dat kun je hier bestellen.

Tekst Astrid van der Hulst Fotografie Myles Tan/Unsplash.com