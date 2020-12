Geleerd van een boek: Irene over je blik verbreden

Soms kan een boek of film iets opschudden in je hoofd. Waarna je dingen anders gaat zien of doen, en er er misschien nog vaak even aan denkt. Voor Irene Smit, creative director, was dat het boek Grote Denkers, dat haar blik verbreedde.

“Een boek vol ‘tijdloze ideeën die je leven rijker maken’, staat op het omslag. En dat bleek waar te zijn. Ik las Grote denkers in 2018, toen ik een jaar lang een avondopleiding volgde aan The School of Life. Dit boek was precies wat ik nodig had. De jaren daarvoor was ik veel bezig met zelfinzicht verkrijgen; onderzocht ik met therapeuten mijn patronen, leerde ik mijn gedachten minder serieus te nemen met mindfulness en las ik veel boeken over waarom ik me soms voelde zoals ik me voelde – en hoe het leven anders kon.

Stoppen met navelstaren

Maar nu had ik zin om eens verder te kijken dan mezelf. Mijn blik te verbreden. Te stoppen met navelstaren. Op andere manieren inspiratie op te doen over

hoe het leven te leven. De studie – elke woensdagavond volgde ik een les op het gebied van filosofie, psychologie, sociologie, kunst, literatuur et cetera – was boeiend, en het boek heerlijk toegankelijk. De wereld werd weer breder en groter en mijn ‘strijdjes’ kwamen in een nieuw perspectief te staan.

En zo kregen ze een nieuw plekje, probeerde ik eens een andere aanpak, merkte ik dat al dat graven in jezelf soms ook helemaal niet nodig is, vond ik herkenning en tja, leerde ik dus weer mooie lessen over het leven.”

Ook Ilse en Astrid vertelden wat ze leerden van een boek of film.

