Gezond bananenbrood: zo maak je het zelf

Voor als je even genoeg hebt van de kaneelbroodjes (is dat mogelijk, vragen we ons af?) en zoekt naar een voedzamer baksel . Zo maak je zelf gezond bananenbrood.

Snel en makkelijk

Kost je maar vijf minuten, het maken van dit bananenbrood. En dan hoeft het alleen nog even de oven in. In het recept van ‘Uit Pauline’s keuken’ vind je dadels in plaats van suiker en het brood is ook nog eens koolhydraatarm en glutenvrij, omdat er amandelmeel wordt gebruikt. Vind je dat maar saai, dan kan er nog van alles aan je brood toegevoegd worden, zoals (pure) chocolade, pindakaas en kokos. Of: blauwe bessen of ander fruit.

Ga naar het recept voor gezond bananenbrood van Uit Pauline’s keuken.

Beetje honing erbij

Nog zo’ n gezond recept, maar dan wordt er honing gebruikt in plaats van dadels om het brood een zoete smaak te geven. De meiden van Chickslovefood weten wel hoe je zo’n bananenbrood bakt. En om het bakken nog makkelijker (en goedkoper) te maken, hebben ze ook een recept voor je met maar 6 ingrediënten, inclusief blauwe bessen. Willen we.

Ga naar het recept voor gezond bananenbrood van Chickslovefood (of bekijk de video hieronder voor de variant met maar 6 ingrediënten.

Gezond bananenbrood met havermout en rozijnen

Geen dadels, honing of amandelmeel, wel havermout en rozijnen. Het kost je zo’n 15 minuten om dit bananenbrood van Rutger bakt in elkaar te flansen en de oventijd is zo’n 50 minuten. Bijkomend geluk is de geur die zich door het huis verspreid door de kaneel die erin zit. Let op: het bananenbrood is een stuk zoeter (en dus lekkerder, vinden wij) als de bananen al flink rijp zijn. Mochten ze nog een groene kleur hebben, wacht dan liever nog een paar dagen (of leg ze even in de zon, net zo makkelijk).

Ga naar het recept voor gezond bananenbrood van Rutger bakt.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Leigh Skomal/Unsplash.com