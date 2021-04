Hoe kan het dat we zo vaak de ander prioriteit geven, terwijl we eigenlijk zelf ook wel aandacht en zorg kunnen gebruiken? Tijd voor wat gezond egoïsme: kiezen voor jezelf in 5 (eerste) stappen.

In haar boek Mag ik even mijn aandacht laat coach en schrijver Inger Strietman zien hoe je gezond egoïsme in praktijk kunt brengen. Deze vijf tips helpen je op weg:

Als je niet weet hoe het met je gaat, weet je ook niet wat je nodig hebt. Sluit daarom een paar keer per dag je ogen en voel bewust. Vestig je aandacht op je lichaam, je hartslag of je ademhaling. Trek je schouders op en laat ze ontspannen weer zakken. Adem diep in door je neus en adem langzaam weer uit door je mond. Herhaal dit een paar keer in je eigen tempo. Vraag jezelf na afloop af: hoe voel ik me? Waar heb ik op dit moment behoefte aan? Volle agenda? Kijk dan eens waar mogelijk toch wat ruimte zit. Kun je misschien iets schrappen, verplaatsen of de lat wat lager leggen? Door op deze manier naar je agenda te kijken, kun je tijd vrijmaken voor wat op dit moment eigenlijk echt prioriteit voor je heeft. Op het moment dat je erg gespannen bent, heb je vaak geen idee wat je kunt doen om je beter te voelen. Maak daarom van tevoren een lijstje dat je er op moeilijke momenten bij kunt pakken. Wat zijn kleine dingen die je kunt doen om te ontspannen? Een warm bad nemen, tekenen, mediteren, wandelen, muziek luisteren: wat helpt jou? Sta eens stil bij welke vrienden je je goed voelt. Bij wie kun je echt jezelf zijn, wie inspireert jou? Kun je met hen wat meer tijd doorbrengen? Af en toe even afstand nemen van waar je mee bezig bent, is belangrijk. Bijvoorbeeld door de natuur in te gaan. Door het gras of het bos te ruiken en je stap voor stap voort te bewegen, breek je uit je eigen kleine bubbel. Dit geeft rust en brengt je in het nu. Het levert bovendien vaak nieuwe, creatieve ideeën op. Door vaker te kiezen voor jezelf en te ontdekken wat het je oplevert, inspireer je misschien ook anderen.

Tekst Inger Strietman Fotografie Kinga Cichewicz/Unsplash.com